F1 GP Ungheria, Ocon: “Sensazione troppo bella, ringrazio Alonso” (Di domenica 1 agosto 2021) “E’ una Sensazione troppo bella, la prima vittoria è particolarmente dolce. Abbiamo vissuto momenti difficili, anche in questa stagione, ma insieme al team li abbiamo sempre superati. A Silverstone abbiamo ritrovato un ottimo passo ed oggi abbiamo centrato una vittoria fantastica”. Questo il commento a caldo di Esteban Ocon dopo la vittoria nel GP di Ungheria, la prima in carriera in Formula 1. Sul suo compagno di squadra Alonso: “Abbiamo vinto anche grazie alla difesa di Fernando. Lavorare con lui è fantastico, insieme formiamo un duo perfetto e spingiamo il team per cercare di ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “E’ una, la prima vittoria è particolarmente dolce. Abbiamo vissuto momenti difficili, anche in questa stagione, ma insieme al team li abbiamo sempre superati. A Silverstone abbiamo ritrovato un ottimo passo ed oggi abbiamo centrato una vittoria fantastica”. Questo il commento a caldo di Estebandopo la vittoria nel GP di, la prima in carriera in Formula 1. Sul suo compagno di squadra: “Abbiamo vinto anche grazie alla difesa di Fernando. Lavorare con lui è fantastico, insieme formiamo un duo perfetto e spingiamo il team per cercare di ...

