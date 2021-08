Belen strega tutti con lo scatto in bikini

Leggi su solodonna

(Di domenica 1 agosto 2021) A pochissime settimane dal partoRodriguez ha sconvolto i suoi fan pubblicando unoin cui appare in. La donna, come sempre, è bellissima e i suoi fan sono andati letteralmente in visibilio nel vederla così! Sono passati solo 20 giorni dal parto diRodriguez, che un paio di domeniche fa ha messo al mondo la sua secondogenita, Luna Marì. La donna poco dopo l’evento, Articolo completo: dal blog SoloDonna