Basket: Gevi Napoli, definito l’ingaggio dello statunitense Rich (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Gevi Napoli, neopromossa nel massimo campionato di Basket, ha definito l’ingaggio della forte guardia statunitense, Jason Rich, 35 anni, 191 centimetri. Formatosi alla Florida State University, Rich vanta una lunga carriera europea, con esperienza maturata in alcuni dei campionati più importanti del vecchio continente. In Italia ha esordito con Cantù nella stagione 2008-2009 e poi giocato nella Vanoli Cremona, affermandosi tra i migliori giocatori del campionato (16 punti a partita nel 2011/2012 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La, neopromossa nel massimo campionato di, hadella forte guardia, Jason, 35 anni, 191 centimetri. Formatosi alla Florida State University,vanta una lunga carriera europea, con esperienza maturata in alcuni dei campionati più importanti del vecchio continente. In Italia ha esordito con Cantù nella stagione 2008-2009 e poi giocato nella Vanoli Cremona, affermandosi tra i migliori giocatori del campionato (16 punti a partita nel 2011/2012 ...

