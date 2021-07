Vidal | tra voglia di riscatto e mercato | continua la sua preparazione ad Appiano Gentile

(Di sabato 31 luglio 2021) Arturoprosegue nel programma diTra i giocatori presenti adin questi giorni c’è anche Arturoche vuole riscattare la stagione passata, disputata decisamente al di sotto delle aspettative anche per via di alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di rendere al meglio. Il suo futuro con la maglia dell’Inter però non è poi così certo e anzi con la giusta offerta i dirigenti potrebbero lasciarlo partire soprattutto per liberarsi del suo ingaggio. “Sembra deciso a volersi giocare le proprie carte con Inzaghi, anche se il suo futuro non è poi così scontato: ...

Advertising

LaSepoltura : Il 31 luglio del 2012 moriva Gore Vidal e noi lo ricordiamo attraverso il suo ultimo romanzo, 'L'età dell'oro' che… - pap1pap : @_enz29 Enzo...deve uscire uno tra : vidal- vecino- sensi - gagliardini. - peppe040688 : @AntonioCrispi2 #Nandez lo prendono x coprirsi e provare a cogliere le opportunità d agosto senza l'acqua alla gola… - YorkeJoseph : @Vinc881 @Roberto23186246 @wtfmid0ing @theboss_1908 Vidal è quello che ci ha fatto buttare fuori dalla champion's l… - _enz29 : @ottaviozanetti @GuarroPas @SirFantasy @Filoribs Tra un anno perdi Vidal che guadagna online 6 milioni per dire San… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal tra

Lucia e la nonna si instaurerà un rapporto complicato. In un contesto sociale ostile, la ... In collaborazione con CSC " Cineteca Nazionale A seguire: Trailer for a Remake of Gore's Caligula ...Ma non solo la fascia destra governa i pensieri di Marotta e Ausilio , visto che daa Lazaro , ci sono tanti giocatori da piazzare in un mercato estremamente complicato.i nomi in uscita c'...I tre centrocampisti vogliono mettersi alle spalle un anno molto negativo e lavorano per tornare al centro del progetto inter ...Sensi, Vecino e Vidal sanno che con Simone Inzaghi all'Inter avranno le loro chance. Vogliono imporsi e non pensare al mercato.