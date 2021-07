Usa: schiaffo a Bezos, nessuna violazione da Nasa con SpaceX (Di sabato 31 luglio 2021) La Nasa "non ha violato" alcuna legge o norma nell'assegnare a SpaceX di Elon Musk il contratto da 2,98 miliardi di dollari per aiutare astronauti americani a tornare sulla Luna entro il 2024. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 31 luglio 2021) La"non ha violato" alcuna legge o norma nell'assegnare adi Elon Musk il contratto da 2,98 miliardi di dollari per aiutare astronauti americani a tornare sulla Luna entro il 2024. Lo ...

Usa: schiaffo a Bezos, nessuna violazione da Nasa con SpaceX Lo afferma il Government Accountability Office americano in uno schiaffo a Jeff Bezos che, solo qualche giorno fa, ha offerto alla Nasa uno sconto di 2 miliardi di dollari per entrare a far parte del ...

