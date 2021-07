Tokyo 2020, sollevamento pesi: bronzo a Pizzolato (Di sabato 31 luglio 2021) Medaglia di bronzo per Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi, categoria -81 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro conquista il terzo gradino del podio alle spalle del cinese Lyu Xiaojun e al dominicano Zacarias Bonnat Michel. L’Italia al momento è a quota 24 medaglie ai Giochi in Giappone: 2 d’oro, 8 d’argento e 14 di bronzo. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 31 luglio 2021) Medaglia diper Antoninonel, categoria -81 kg, alle Olimpiadi di. L’azzurro conquista il terzo gradino del podio alle spalle del cinese Lyu Xiaojun e al dominicano Zacarias Bonnat Michel. L’Italia al momento è a quota 24 medaglie ai Giochi in Giappone: 2 d’oro, 8 d’argento e 14 di. Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - maiaprimavista : L'argent fait la guerre et le bronzo fait l'italia a tokyo 2020 e a noi va benissimo così. Vamos italteam, prendiam… - infoitsport : Risultati calcio maschile/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live dei quarti di finale -