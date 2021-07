Tokyo 2020, Jacobs vola: record italiano dei 100 metri e semifinale come Tortu (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs superstar. L’italiano si conferma in un momento d’oro ed ora punta ad entrare nella storia. La strada è ancora lunga, ma non lunghissima. E se chiudi una batteria facendo il record della tua nazione vuol dire che il futuro può essere spettacolare. Jacobs ha dominato infatti la batteria numero 3 dei 100 metri di Tokyo 2020 andando a fermare il cronometro a 9”94 e migliorando il suo record italiano nella specialità regina dell’atletica leggera. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) Marcell Jacobs superstar. L’italiano si conferma in un momento d’oro ed ora punta ad entrare nella storia. La strada è ancora lunga, ma non lunghissima. E se chiudi una batteria facendo il record della tua nazione vuol dire che il futuro può essere spettacolare. Jacobs ha dominato infatti la batteria numero 3 dei 100 metri di Tokyo 2020 andando a fermare il cronometro a 9”94 e migliorando il suo record italiano nella specialità regina dell’atletica leggera.

