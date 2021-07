Todaro replica al post di Milly Carlucci e lancia una frecciata: “Forse questo non l’ha saputo, ho il covid” (FOTO) (Di sabato 31 luglio 2021) Raimondo Todaro lascia Ballando e la Carlucci non la prende bene Nella giornata di giovedì Raimondo Todaro ha condiviso un lungo post su Instagram dove annuncia l’addio a Ballando con le Stelle dopo 15 anni di permanenza. La sua decisione inaspettata ha scatenato un mezzo terremoto, dato che addirittura Milly Carlucci si è mossa sui L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 31 luglio 2021) Raimondolascia Ballando e lanon la prende bene Nella giornata di giovedì Raimondoha condiviso un lungosu Instagram dove annuncia l’addio a Ballando con le Stelle dopo 15 anni di permanenza. La sua decisione inaspettata ha scatenato un mezzo terremoto, dato che addiritturasi è mossa sui L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci: 'L’avrei incontrata, ma ho il Covid e sono in isolamento' - zazoomblog : Raimondo Todaro replica polemico a Milly Carlucci: Sono risultato positivo al Covid. È lite sui social - #Raimondo… - infoitcultura : Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci: 'L’avrei incontrata, ma ho il Covid e sono in isolamento' - infoitcultura : Milly Carlucci contro Raimondo Todaro, la replica: 'Ho il Covid, quindi non potevo incontrarla' - katiadiluna16 : Acceso scontro tra #RaimondoTodaro e #millycarlucci il ballerino potrebbe lasciare #BallandoConLeStelle per #amici… -