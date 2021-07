Tennis, Tokyo 2020: tabellone singolare femminile, al via Giorgi, Errani e Paolini (Di sabato 31 luglio 2021) Il tabellone del singolare femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tre saranno le azzurre ai nastri di partenza: Camila Giorgi, Sara Errani e Jasmine Paolini. Giorgi partirà dalla parte bassa del tabellone, avente come testa di serie Naomi Osaka. Errani e Paolini, presenti nella parte alta, sono dallo stesso lato di Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka. Le azzurre esordiranno in terra nipponica contro avversarie di tutto rispetto: rispettivamente contro Brady, Pavlyuchenkova e ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ildeldelle Olimpiadi di. Tre saranno le azzurre ai nastri di partenza: Camila, Sarae Jasminepartirà dalla parte bassa del, avente come testa di serie Naomi Osaka., presenti nella parte alta, sono dallo stesso lato di Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka. Le azzurre esordiranno in terra nipponica contro avversarie di tutto rispetto: rispettivamente contro Brady, Pavlyuchenkova e ...

