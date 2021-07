Sonia Bruganelli, sui social mostra tutta la sua preoccupazione “ma quanto …” (Di sabato 31 luglio 2021) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis sta per iniziare un’avventura per lei nuova: sta per cimentarsi nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip. E’ stato il conduttore Alfonso Signorini a volerla dopo che lei aveva chiesto di far entrare come concorrente nella casa il figlio Davide, da sempre grandissimo appassionato del programma. Ma, poichè il ragazzo non è ancora 18enne, Signorini ha pensato che comunque un componente della famiglia Bonolis sarebbe dovuto esserci e così ha proposto alla Bruganelli il ruolo di opinionista che lei ha accettato molto volentieri. Paolo Bonolis, scherzando, ha detto che guarderà la moglie in tv ... Leggi su baritalianews (Di sabato 31 luglio 2021), moglie di Paolo Bonolis sta per iniziare un’avventura per lei nuova: sta per cimentarsi nel ruolo di opinionista al Grande fratello vip. E’ stato il conduttore Alfonso Signorini a volerla dopo che lei aveva chiesto di far entrare come concorrente nella casa il figlio Davide, da sempre grandissimo appassionato del programma. Ma, poichè il ragazzo non è ancora 18enne, Signorini ha pensato che comunque un componente della famiglia Bonolis sarebbe dovuto esserci e così ha proposto allail ruolo di opinionista che lei ha accettato molto volentieri. Paolo Bonolis, scherzando, ha detto che guarderà la moglie in tv ...

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli: polemiche per lo scatto social - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP, Sonia Bruganelli: 'Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto… - CorriereCitta : Come sta Paolo Bonolis: le condizioni di salute dopo il malore ed i consigli per la moglie Sonia Bruganelli - monica603277441 : CERTO CHE I SOLDI SONO IL LASCIAPASSARE PER LA MALEDUCAZIONE... Sonia Bruganelli sul jet privato: 'Puoi mangiare'.… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la piccante rivelazione: “Se Paolo Bonolis ci prova, mi parte l’embolo” -