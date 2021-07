Problemi per Ounas, l'algerino sostituito da Spalletti (Di sabato 31 luglio 2021) Problemi anche in casa Napoli dopo l'infortunio di Coman nel Bayern Monaco. Adam Ounas infatti è stato sostituito per un problema fisico. L'algerino è stato trasportato da due collaboratori dato che non è stato in grado di poggiare il piede sul terreno di gioco. Al suo posto è entrato Zinedine Machach che si è poi reso subito protagonista con il gol dello 0-3. Le condizioni di Ounas verranno aggiornate nelle prossime ore. Leggi su spazionapoli (Di sabato 31 luglio 2021)anche in casa Napoli dopo l'infortunio di Coman nel Bayern Monaco. Adaminfatti è statoper un problema fisico. L'è stato trasportato da due collaboratori dato che non è stato in grado di poggiare il piede sul terreno di gioco. Al suo posto è entrato Zinedine Machach che si è poi reso subito protagonista con il gol dello 0-3. Le condizioni diverranno aggiornate nelle prossime ore.

