Pnrr: 120 assunzioni a tempo indeterminato per ingegneri e geologi, pubblicato il bando in Gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) ... all'indirizzo https://www.ripam.cloud/ entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. L'iniziativa si inquadra in un processo più ... Leggi su termolionline (Di sabato 31 luglio 2021) ... all'indirizzo https://www.ripam.cloud/ entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione delnellaUfficiale. L'iniziativa si inquadra in un processo più ...

Advertising

Affaritaliani : Pnrr: al Mims 120 assunzioni a tempo indeterminato per ingegneri e geologi - AgenziaASI : Pnrr: al Mims 120 assunzioni a tempo indeterminato per ingegneri e geologi. Pubblicato il bando in Gazzetta Ufficia… - AttolicoAngela : RT @mims_gov: In #GazzettaUfficiale il bando del Mims per l’assunzione di 120 ingegneri e geologi. Il Ministro #Giovannini: “Scommettiamo s… - federicaflo : RT @mims_gov: In #GazzettaUfficiale il bando del Mims per l’assunzione di 120 ingegneri e geologi. Il Ministro #Giovannini: “Scommettiamo s… - Paolo_degli : RT @mims_gov: In #GazzettaUfficiale il bando del Mims per l’assunzione di 120 ingegneri e geologi. Il Ministro #Giovannini: “Scommettiamo s… -