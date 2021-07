Milan, il centrocampo Bennacer non convocato: è positivo al Covid (Di sabato 31 luglio 2021) Caso di coronavirus al Milan . A poche ore dall’amichevole col Nizza, la società rossonera fa sapere che " Ismael Bennacer non è stato convocato in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 luglio 2021) Caso di coronavirus al. A poche ore dall’amichevole col Nizza, la società rossonera fa sapere che " Ismaelnon è statoin quanto risultatoa un tampone a domicilio,...

Ultime Notizie dalla rete : Milan centrocampo Milan, il centrocampo Bennacer non convocato: è positivo al Covid Il Milan precisa che il centrocampista algerino "non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a ...

Juventus, potrebbe partire Daniele Rugani: interesserebbe alla Lazio ...GRATIS al nostro concorso Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Milan e ... Il mercato della Juventus La Juventus sta lavorando per rinforzare centrocampo e settore avanzato. ...

Centrocampo Milan: Bakayoko in attesa, Pioli valuta due soluzioni MilanLive.it Milan, il centrocampo Bennacer non convocato: è positivo al Covid La società ha precisato che il centrocampista algerino non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena ...

