Gazzetta: il Napoli è in rosso di oltre 20 milioni ma vuole realizzare due colpi (Di sabato 31 luglio 2021) È un calciomercato particolare, a causa della crisi creata dalla pandemia, e lo è anche per il Napoli. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club vuole essere molto attento a non ingrandire il passivo che a giugno era già di oltre 20 milioni di euro. Tuttavia, anche attraverso cessioni mirate, il Napoli conta comunque di realizzare due colpi entro la fine di agosto per dare rinforzi a Luciano Spalletti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) È un calciomercato particolare, a causa della crisi creata dalla pandemia, e lo è anche per il. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de Ladello Sport, il clubessere molto attento a non ingrandire il passivo che a giugno era già di20di euro. Tuttavia, anche attraverso cessioni mirate, ilconta comunque didueentro la fine di agosto per dare rinforzi a Luciano Spalletti. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : L'obiettivo è non aumentare il passivo in un calciomercato così complesso ma al tempo stesso dare dei rinforzi a Sp… - calciomercato_m : MERCATO - Emerson Palmieri e Berge, il Napoli al lavoro per due rinforzi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Emerson Palmieri e Berge, il Napoli al lavoro per dare due rinforzi a Spalletti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Emerson Palmieri e Berge, il Napoli al lavoro per dare due rinforzi a Spalletti - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Emerson Palmieri e Berge, il Napoli al lavoro per dare due rinforzi a Spalletti -