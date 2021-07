Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, possibile ritorno di fiamma? (Di sabato 31 luglio 2021) Estate, tempo di vacanza e (forse) ritorni di fiamma. Insieme a Capri, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci mostrano di essere più complici che mai. Il motivo dell’incontro sulla romantica isola nel Golfo di Napoli non è dato saperlo, ma quel che è certo è che tra l’imprenditore piemontese, 71 anni, e la conduttrice e modella calabra, 41, c’è un ottimo rapporto. Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) Estate, tempo di vacanza e (forse) ritorni di fiamma. Insieme a Capri, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci mostrano di essere più complici che mai. Il motivo dell’incontro sulla romantica isola nel Golfo di Napoli non è dato saperlo, ma quel che è certo è che tra l’imprenditore piemontese, 71 anni, e la conduttrice e modella calabra, 41, c’è un ottimo rapporto.

Advertising

falce_e : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… - ferne1908 : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… - 7marj : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… - _alxbw_ : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… - giomicunco : RT @zpinningtop: 'Non riusciamo a trovare schiavi', anche l'ideologo di #ItaliaViva, Flavio #Briatore è contrario al #redditodicittadinanza… -