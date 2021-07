F1 | Gp Ungheria | le strategie di gara di Mercedes e Red Bull

Advertising

misspiaze : @Imthebestfan44 Sta palesemente studiando le strategie per l'Ungheria -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria strategie

di gara In questo undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 la Red Bull e la ... Il GP d'dovrebbe prevedere una sola sosta ai box . Hamilton e Bottas saranno gli unici tra i ......un passo nelle libere 2 buono per confermarsi in posizione solidissima in vista del GP d'. ... tra una e due soste, con conseguentida adattare in qualifica. Soddisfatto più di quanto ...L'olandese della Red Bull contrariatissimo per il terzo tempo in qualifica, domani partirà dietro le due Mercedes: "Vedremo cosa riusciremo a fare. Strategia con gomme soft? Sarà diverso" ...Le diverse strategie per il primo stint di gara di Lewis Hamilton e Max Verstappen potrebbero infuocare la partenza del Gran Premio d'Ungheria 2021 di Formula 1 ...