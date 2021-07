Covid, in Campania lieve aumento di positivi e ricoverati: due decessi (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un lieve aumento del numero dei positivi, crescita dei ricoverati nei reparti di degenza. Sono i dati in sintesi del bollettino quotidiano dell’emergenza Covid in Campania. I positivi registrati oggi sono stati 471 su 8.811 tamponi molecolari. Il tasso di positività è al 5,34% rispetto al precedente 5%. Nessun decesso oggi, mentre due vittime dei giorni scorsi sono state registrate ieri. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (12) mentre aumentano quelli in degenza ordinaria. Ora sono 196 rispetto al dato ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Undel numero dei, crescita deinei reparti di degenza. Sono i dati in sintesi del bollettino quotidiano dell’emergenzain. Iregistrati oggi sono stati 471 su 8.811 tamponi molecolari. Il tasso dità è al 5,34% rispetto al precedente 5%. Nessun decesso oggi, mentre due vittime dei giorni scorsi sono state registrate ieri. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (12) mentre aumentano quelli in degenza ordinaria. Ora sono 196 rispetto al dato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Campania prorogato l'obbligo di uso delle mascherine all'aperto #campania - anteprima24 : ** Covid, in #Campania lieve aumento di #Positivi e ricoverati: due decessi ** - an12frnc : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid in Campania: boom di nuovi positivi, nessun decesso nelle ultime 48 ore - napolista : Circa novemila tamponi processati, nessun deceduto negli ultimi due giorni. Aumentano i ricoveri ordinari - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: boom di nuovi positivi, nessun decesso nelle ultime 48 ore -