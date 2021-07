Corea del Sud-Messico 3-6 | poker devastante dei Messicani

(Di sabato 31 luglio 2021) Oggi 31 Luglio 2021 nello Stadio Yokohama alle ore 13:00 si è disputata la partitadel Sud-di Tokyo 2020. Ben nove gol e spettacolo puro tra le due Nazionali. A passare il turno è la Nazionale Messicana trascinata da Martin e Cordova, entrambi autori di una doppietta fonomenale. Per gli asiatici a nulla è servita la doppietta di Lee Dong-Gyeong e ilgioisce per il passaggio alla semifinale. Nuova Zelanda-del Sud 1-0: Wood batte inidel Sud-: formazioni ufficialidel Sud (4-3-3): Hyun-Woo Cho, ...

Di misura i sudamericani sull'Egitto, nipponici ok ai rigori contro la Nuova Zelanda, mentre i messicani travolgono la Corea del Sud. Nelle semifinali il Giappone affronterà la Spagna, mentre il ... Con un 5-2 sulla Costa d'Avorio dopo i tempi supplementari, la roja è la prima semifinalista. Ok anche Giappone e Messico.