Convocati Juventus, UFFICIALE: out McKennie, sorpresa CR7 e Dybala (Di sabato 31 luglio 2021) Convocati Juventus – Sfida dal grande fascino questa sera. Torna il Trofeo Berlusconi, che una volta vedeva protagonista il Milan. Questa sera alle 21.00 si sfideranno Monza e Juventus. Big match tra la squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A e gli uomini di Allegri, chiamati alla seconda uscita stagionale. La partita sarà in chiaro su Italia 1. Convocati Juventus, out Ronaldo-Dybala-McKennie Alle 21:00, all’U-Power Stadium, sfida con il Monza in occasione del venticinquesimo Trofeo Luigi Berlusconi. Assenze pesanti per la Juve, che in attesa del ritorno dei ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 luglio 2021)– Sfida dal grande fascino questa sera. Torna il Trofeo Berlusconi, che una volta vedeva protagonista il Milan. Questa sera alle 21.00 si sfideranno Monza e. Big match tra la squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Serie A e gli uomini di Allegri, chiamati alla seconda uscita stagionale. La partita sarà in chiaro su Italia 1., out Ronaldo-Alle 21:00, all’U-Power Stadium, sfida con il Monza in occasione del venticinquesimo Trofeo Luigi Berlusconi. Assenze pesanti per la Juve, che in attesa del ritorno dei ...

Advertising

romeoagresti : I convocati della #Juventus per il Trofeo Berlusconi usciranno domani mattina: #CR7 molto probabilmente rimarrà a T… - GoalItalia : Trofeo Berlusconi senza big ? Dybala e Ronaldo non dovrebbero esserci [@romeoagresti] - BiancoNero1905 : I convocati per il Trofeo Luigi Berlusconi #Juve #ForzaJuve - giornaleradiofm : Approfondimenti: Juve a Monza senza big, rinviato esordio CR7-Dybala: (ANSA) - TORINO, 31 LUG - Non convocati Dybal… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Juventus, i convocati per l'amichevole contro il #Monza: non c'è Ronaldo -