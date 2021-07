Caldo, domani bollino rosso in 8 città (Di sabato 31 luglio 2021) Oggi sono 6 le città da bollino rosso (Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste) secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute pubblicato sul sito del dicastero. Le previsioni per domani invece vedono in ‘rosso’ 8 città: Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. Il livello 3 di allerta (bollino rosso) “indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio – evidenzia il ministero ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Oggi sono 6 leda(Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste) secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute pubblicato sul sito del dicastero. Le previsioni perinvece vedono in ‘’ 8: Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. Il livello 3 di allerta () “indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio – evidenzia il ministero ...

