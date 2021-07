Brunetta: “Andare avanti con le vaccinazioni e le riforme” (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA – “In Italia avremo una crescita media annua del 6% nel 2021 e anche per il 2022 si parla di una crescita analoga. In due anni si recupererà quello che abbiamo perso nel drammatico 2020. L’importante adesso è non sbagliare le mosse. Che significa Andare avanti con le vaccinazioni e le riforme”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto), a “Il Caffè della versiliana” insieme al giornalista Augusto Minzolini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 31 luglio 2021) ROMA – “In Italia avremo una crescita media annua del 6% nel 2021 e anche per il 2022 si parla di una crescita analoga. In due anni si recupererà quello che abbiamo perso nel drammatico 2020. L’importante adesso è non sbagliare le mosse. Che significacon lee le”. Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato(foto), a “Il Caffè della versiliana” insieme al giornalista Augusto Minzolini. L'articolo L'Opinionista.

