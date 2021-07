X Factor | decisione choc | programma cancellato

(Di venerdì 30 luglio 2021) Presa unasu “X”, ilè stato: di seguito vi spieghiamo cos’è successo Xè un talent show britannico ideato da Simon Cowell. Ilva in onda dal 2004 nel Regno Unito ed è stato distribuito in molti paesi del mondo. Tra questi spicca anche l’Italia, dove il talent L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : X Factor arriva la clamorosa decisione: programma cancellato! - #Factor #arriva #clamorosa #decisione: - sasinak_ : RT @micheleboldrin: La decisione d'inasprire le sanzioni verso #Cuba e' un'idiozia, frutto d'una politica estera che, nonostante i timidi t… - diego_piffa : RT @micheleboldrin: La decisione d'inasprire le sanzioni verso #Cuba e' un'idiozia, frutto d'una politica estera che, nonostante i timidi t… - Grassi79L : RT @micheleboldrin: La decisione d'inasprire le sanzioni verso #Cuba e' un'idiozia, frutto d'una politica estera che, nonostante i timidi t… - damianoromita : RT @micheleboldrin: La decisione d'inasprire le sanzioni verso #Cuba e' un'idiozia, frutto d'una politica estera che, nonostante i timidi t… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor decisione

è un talent show britannico ideato da Simon Cowell. Il programma va in onda dal 2004 nel Regno Unito ed è stato distribuito in molti paesi del mondo. Tra questi spicca anche l'Italia, dove il ...Arriva ladefinitiva per 'X': a causa del lancio di un nuovo programma musicale il talent show chiuderà i battenti Dopo 17 anni di successi di ascolti e critica, avendo sfornato artisti che si ...Presa una decisione choc su "X Factor", il programma è stato cancellato: di seguito vi spieghiamo cos'è successo ...Dopo ben 17 anni in onda, X Factor sarà cancellato dal palinsesto televisivo della Gran Bretagna: i motivi della decisione inaspettata.