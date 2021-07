Variante Delta, ricoveri in aumento e salgono incidenza e Rt: 20 Regioni a rischio moderato (Di venerdì 30 luglio 2021) La fa salire l'incidenza e l'Rt in Italia. Questa settimana sono rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che segnano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, sono oltre la soglia ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) La fa salire l'e l'Rt in Italia. Questa settimana sono rispettivamente a 58 e 1,57. I due valori, che segnano la circolazione del virus e la replicabilità del contagio, sono oltre la soglia ...

Advertising

Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - Adnkronos : La terza dose del #vaccino anti covid di #Pfizer aumenta l'efficacia contro la variante Delta. - Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - swonsae : In America hanno Fauci , e in Italia Draghi , sono menzogne , sapevano fin dai tempi non sospetti del COVID che qu… - IAmSirPhilip : RT @WRicciardi: la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di essere in… -