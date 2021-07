Tokyo 2020, 225 casi ai Giochi. Il Cio si difende: «La nostra comunità è la più testata al mondo» (Di venerdì 30 luglio 2021) A una settimana dall’inizio dei Giochi olimpici, sono 225 i contagi legati alle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha comunicato il Cio nel suo briefing quotidiano, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 27 nuovi casi positivi. Parallelamente cresce il numero di contagi anche nel resto del Paese, ma il portavoce del Comitato olimpico internazionale, Mark Adams, ha chiarito che non c’è nulla che possa suggerire un legame tra l’Olimpiade e i dati in aumento in Giappone. Per quanto ne so, «non c’è un solo caso di infezione diffusa alla popolazione di Tokyo dagli atleti o dal movimento olimpico», ha detto ai ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) A una settimana dall’inizio deiolimpici, sono 225 i contagi legati alle Olimpiadi di. Lo ha comunicato il Cio nel suo briefing quotidiano, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 27 nuovipositivi. Parallelamente cresce il numero di contagi anche nel resto del Paese, ma il portavoce del Comitato olimpico internazionale, Mark Adams, ha chiarito che non c’è nulla che possa suggerire un legame tra l’Olimpiade e i dati in aumento in Giappone. Per quanto ne so, «non c’è un solo caso di infezione diffusa alla popolazione didagli atleti o dal movimento olimpico», ha detto ai ...

