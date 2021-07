Todaro lascia Ballando. E la Carlucci non la prende bene: "Dopo 15 anni..." (Di venerdì 30 luglio 2021) Il ballerino a Ballando con le stelle dal 2005 dice addio al programma, ma sui social si scatena il battibecco con la Carlucci che avrebbe appreso della sua decisione solo a cose fatte Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Il ballerino acon le stelle dal 2005 dice addio al programma, ma sui social si scatena il battibecco con lache avrebbe appreso della sua decisione solo a cose fatte

Advertising

lightsovt : SONO SCIOCCATA TODARO CHE LASCIA BALLANDO ???? la fine di un’epoca Grazie a @formulagio per questo shock - pippoMR : ??Il ballerino a Ballando con le stelle dal 2005 dice addio al programma, ma sui social si scatena il battibecco con… - GiuseppeBrandon : Todaro avrà avuto i suoi buoni motivi per abbandonare la Rai, sta di fatto che Raimondo fa audience Raimondo Todar… - ilgiornale : Il ballerino a Ballando con le stelle dal 2005 dice addio al programma, ma sui social si scatena il battibecco con… - scuroscuroscuro : RT @tvblogit: ? RETROSCENA TvBlog - L'addio di #RaimondoTodaro a @Ballando_Rai potrebbe essere il passo decisivo per il cambio di rotta che… -