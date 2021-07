Svanisce sogno "Golden Slam" per Djokovic, perde in semifinale a Tokyo 2020 (Di venerdì 30 luglio 2021) Novak Djokovic, numero 1 al mondo, è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev (1-6 6-3 6-1) nella semifinale del torneo di tennis maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In finale il tedesco sfiderà il russo Khachanov, che nella sua semifinale ha sconfitto lo spagnolo Carreno Busta (6-3 6-3). Djokovic e Carreno Busta giocheranno la finale per il bronzo. Il serbo resta comunque in gara nel doppio misto, in coppia con Nina Stojanovic. La medaglia d’oro avrebbe permesso a Novak Djokovic di completare il “Golden Slam”, ovvero la vittoria ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Novak, numero 1 al mondo, è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev (1-6 6-3 6-1) nelladel torneo di tennis maschile delle Olimpiadi di. In finale il tedesco sfiderà il russo Khachanov, che nella suaha sconfitto lo spagnolo Carreno Busta (6-3 6-3).e Carreno Busta giocheranno la finale per il bronzo. Il serbo resta comunque in gara nel doppio misto, in coppia con Nina Stojanovic. La medaglia d’oro avrebbe permesso a Novakdi completare il “”, ovvero la vittoria ...

