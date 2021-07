Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo | Laurel Hubbard sarà la prima transgender in gara ai Giochi

(Di venerdì 30 luglio 2021) Lunedì 2 agostouna giornata storica per le: per lavolta nella storia inuna. Si tratta della neozelandeseche andrà a caccia di una medaglia nel, categoria 87 kg. La sua storia ha suscitato reazioni contrastanti ma lei con grande coraggio e determinazioneal via. “L’Olimpiade è una celebrazione globale delle nostre speranze, dei nostri ideali e dei nostri valori. Grazie al Cio per il suo impegno nel rendere lo sport inclusivo e accessibile” ...

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi

Neldebutto aTokyo negli 81 kg maschile per Antonino Pizzolato . Sempre sabato l'Italbasket è attesa alla partita decisiva del girone contro la Nigeria (15:50 italiane). Per le ...... Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo (nuoto, 4×100 stile libero) * Diana Bacosi (tiro a volo, skeet) * Daniele Garozzo (scherma, fioretto) * Giorgia Bordignon (, ...Lunedì 2 agosto sarà una giornata storica per le Olimpiadi: per la prima volta nella storia in gara una transgender. Si tratta della neozelandese Laurel Hubbard che andrà a caccia di una medaglia nel ...Di nuovo in gara altre punte della spedizione azzurra, da Jessica Rossi a Simona Quadarella, mentre basket e volley cercano la qualificazione ai quarti di finale ...