Siria | bombardamenti e scontri a Daraa nonostante l’accordo

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 30 luglio 2021) Non regge la tregua raggiunta doponei giorni scorsi atra il governo di Damasco e i gruppi locali. La tregua, entrata in vigore il 26 luglio, è già stata violata il 27 luglio. Oggi, l’Osservatoriono per i diritti umani ha rivelato che ci sono stati nuoviin