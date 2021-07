Sicilia | incendi a Catania | case evacuate e lido distrutto dalle fiamme

(Di venerdì 30 luglio 2021) In queste oreè divorata. Diverse le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: sospesi anche i voli In queste ore asi sono sviluppati degliche hanno costretto alcune famiglie, soprattutto nel rione Fossa Creta, a lasciare le proprie abitazioni. Diverse le strade che sono state chiuse al transito L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Tg1Rai : Dopo la Sardegna, ora è la Sicilia a fronteggiare l'emergenza incendi. Brucia la Piana degli Albanesi. Il sindaco a… - Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - LaStampa : Catania brucia: distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia, incendi dolosi in 30 cit… - blogsicilia : #notizie #sicilia Catania brucia, case evacuate, incendi vicino all’aeroporto e voli sospesi -… - prestia_fabio : RT @MediasetTgcom24: Incendi Catania, case evacuate in un rione e distrutto un lido #catania -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia incendi

nel palermitano: a fuoco la Piana degli Albanesi Alcune abitazioni di via Palermo sono state raggiunte dalle fiamme e sono state prontamente sgomberate. Sul posto stanno operando ...Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina , ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenzanon solo a Catania, ma in diverse province inIn queste ore Catania è divorata dalle fiamme. Diverse le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni: sospesi anche i voli ...“Come purtroppo temevamo, a causa delle altissime temperature che già da ieri stiamo registrando in Sicilia, l’Isola è aggredita da incendi di vasta estensione, alcuni dei quali veramente gravi per la ...