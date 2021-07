Scuola, assunzione di 112 mila docenti approvata dal Cdm (Di venerdì 30 luglio 2021) Novità importanti per il comparto Scuola: nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione per effettuare l’assunzione, a tempo indeterminato, di circa 112 mila unità di personale docente. La copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso queste assunzioni è prevista per l‘anno scolastico 2021/2022. Lo si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri rilasciato nella giornata di ieri. E’ opportuno sottolineare che ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) Novità importanti per il comparto: nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’istruzione per effettuare l’, a tempo indeterminato, di circa 112unità di personale docente. La copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso queste assunzioni è prevista per l‘anno scolastico 2021/2022. Lo si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri rilasciato nella giornata di ieri. E’ opportuno sottolineare che ...

