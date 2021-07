Scherma, tabellone sciabola donne a squadre Olimpiadi: l’Italia debutta contro la Cina (Di venerdì 30 luglio 2021) Penultimo appuntamento per la Scherma alle Olimpiadi di Tokyo con la prova a squadre di sciabola femminile. l’Italia si presenta a questa gara con ambizioni da medaglia con un quartetto che ha fatto molto bene nell’ultimo quinquennio come dimostrano il titolo mondiale del 2017 ed il bronzo europeo nel 2019. Il quartetto sarà composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston. l’Italia, testa di serie numero due, comincerà il suo cammino olimpico contro la Cina ed è una sfida che le azzurre devono vincere per raggiungere la ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Penultimo appuntamento per laalledi Tokyo con la prova adifemminile.si presenta a questa gara con ambizioni da medaglia con un quartetto che ha fatto molto bene nell’ultimo quinquennio come dimostrano il titolo mondiale del 2017 ed il bronzo europeo nel 2019. Il quartetto sarà composto da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston., testa di serie numero due, comincerà il suo cammino olimpicolaed è una sfida che le azzurre devono vincere per raggiungere la ...

