Salgono ancora i contagi | bollettino | occhio ai ricoveri in queste tre Regioni

(Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se i nuovi casi di Covid e istanno aumentando sensibilmente. Ildi oggi, venerdì 30 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 6.619ati, 2.117 guariti e 18 morti su 247.486 tamponi analizzati, con il tasso di positività al 2,7 per cento (-0,1 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è bassa ma il trend è ormai stato invertito da un paio di settimane: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +82 (1.812 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ...

... pertanto dal primo agosto i dipendenti Seaa 87 unità, in luogo degli attuali 80. Tutto ... Sulla stessa impronta di continuità, gli utenti potranno fareriferimento alla sede di Via ...Oggi calano i ricoverati nelle terapie intensive ( - 4) ei degenti nei reparti di area medica (+5). A fronte di 36.583 tamponi effettuati, sono 678 i nuovi positivi (1,8%). Uno il ...Aumenta il numero di ragazzi positivi tra gli studenti in vacanza studio a Malaga. Ai 6 già segnalati qualche giorno fa, ora se ne sono aggiunti altri 16. Dovranno restare in isolamento almeno altri d ...SICILIA - Secondo l’ultimo bollettino Covid reso noto dal Ministero della Salute, in Sicilia oggi si registrano 724 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano ...