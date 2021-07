Salernitana | vicino un acquisto a parametro zero | in arrivo un tunisino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – In un mercato complicato, dove fare di necessità virtù è diventato l’imperativo, lasi rivolge nuovamente agli svincolati. La società granata sarebbe infatti a un passo dall’assicurarsi le prestazioni di Wajdi Kechrida. Classe 1995, il nazionalema nato a Nizza, in Francia, si appresta a sbarcare in Italia dopo la scadenza del contratto con l’Etoile Sportive du Sahel. Fabrizio Castori avrà dunque a disposizione un nuovo terzino destro, da due anni nel giro della Nazionale maggiore con la quale ha disputato le ultime partite a giugno contro Congo e Mali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.