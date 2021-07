Renault - Primo semestre in utile anche grazie alla Nissan (Di venerdì 30 luglio 2021) La Renault torna in utile nel Primo semestre grazie al contributo positivo della Nissan e ai primi risultati del piano di ristrutturazione e rilancio voluto dall'amministratore delegato Luca De Meo. La Casa della Losanga, infatti, ha chiuso il conto economico dei primi sei mesi dell'anno con un utile netto di 354 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita record di 7,3 miliardi subita un anno fa anche per via della pandemia del coronavirus. Ai profitti ha contribuito fattivamente la Nissan con ben ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 luglio 2021) Latorna innelal contributo positivo dellae ai primi risultati del piano di ristrutturazione e rilancio voluto dall'amministratore delegato Luca De Meo. La Casa della Losanga, infatti, ha chiuso il conto economico dei primi sei mesi dell'anno con unnetto di 354 milioni di euro, in deciso miglioramento rispettoperdita record di 7,3 miliardi subita un anno faper via della pandemia del coronavirus. Ai profitti ha contribuito fattivamente lacon ben ...

