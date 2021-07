Raimondo Todaro risponde a Milly Carlucci (Di venerdì 30 luglio 2021) Raimondo Todaro risponde alla collega Milly Carlucci con un post Instagram. Infatti la showgirl avrebbe annunciato l’addio del ballerino allo storico programma Ballando con le Stelle. Afferma infatti: “leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021)alla collegacon un post Instagram. Infatti la showgirl avrebbe annunciato l’addio del ballerino allo storico programma Ballando con le Stelle. Afferma infatti: “leggo con molta tristezza il post di. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacereper comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ...

