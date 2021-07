Puglia, elezioni regionali: la sentenza del Consiglio di Stato Per stabilire la composizione del consiglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Oggi il consiglio di Stato ha stabilito in maniera definitiva la legittimità della mia permanenza in consiglio regionale. E’ stata una battaglia che ho affrontato con la consapevolezza di tutelare il diritto di rappresentare tutti gli elettori che hanno creduto e che credono in me. Ringrazio la mia famiglia e tutte le amiche e gli amici che mi sono stati accanto durante questi mesi e che mi hanno sostenuto sempre e comunque. Ringrazio, in modo particolare i miei avvocati, grandissimi professionisti, che sono stati al mio fianco, consapevoli di difendere non semplicemente un cliente, ma nella convinzione di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 luglio 2021) Oggi ildiha stabilito in maniera definitiva la legittimità della mia permanenza inregionale. E’ stata una battaglia che ho affrontato con la consapevolezza di tutelare il diritto di rappresentare tutti gli elettori che hanno creduto e che credono in me. Ringrazio la mia famiglia e tutte le amiche e gli amici che mi sono stati accanto durante questi mesi e che mi hanno sostenuto sempre e comunque. Ringrazio, in modo particolare i miei avvocati, grandissimi professionisti, che sono stati al mio fianco, consapevoli di difendere non semplicemente un cliente, ma nella convinzione di ...

Advertising

CordelGiorno : ELEZIONI REGIONALI PUGLIA: IL CONSIGLIO ANNULLA LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA SUGLI ELETTI NELLE LISTE DEL PD - MarySpes : RT @Giusepp20165563: @LiciaRonzulli @forza_italia si sente speciale ? è orgogliosa di questa puttanata ? schedare i cittadini per lei è nor… - Giusepp20165563 : @LiciaRonzulli @forza_italia si sente speciale ? è orgogliosa di questa puttanata ? schedare i cittadini per lei è… - TgrRaiPuglia : La lista civica regionale 'Con' diventa un movimento politico con ambizioni di respiro nazionale - generacomplotti : #fakeNews Roseanne Barr ha detto alla radio che il #SARSCoV2 non è una bufala della lobby delle matite per le elezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia elezioni Regionali Puglia: Consiglio Stato boccia Tar su eletti Pd Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia confermando il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito democratico in Consiglio ...conforme all'esito delle elezioni".

Bari, Regionali Puglia: il Consiglio Stato boccia Tar su eletti Pd BARI - Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia confermando il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito democratico in Consiglio ...conforme all'esito delle elezioni'. '...

Regionali Puglia: Consiglio Stato boccia Tar su eletti Pd Agenzia ANSA Consiglio Stato boccia Tar su eletti Pd Ribaltata decisione giudici primo grado su assise regionale. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia confermando il meccanismo di scorrimento degli eletti d ...

Regionali Puglia, eletti Pd: Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia confermando il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito democratico in Consiglio regionale così come stabilito inizialmente dal ...

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tarconfermando il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito democratico in Consiglio ...conforme all'esito delle".BARI - Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tarconfermando il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito democratico in Consiglio ...conforme all'esito delle'. '...Ribaltata decisione giudici primo grado su assise regionale. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia confermando il meccanismo di scorrimento degli eletti d ...Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar Puglia confermando il meccanismo di scorrimento degli eletti del Partito democratico in Consiglio regionale così come stabilito inizialmente dal ...