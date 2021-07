Pochettino su Wijnaldum: “Può giocare in tanti ruoli e adattarsi a numerose situazioni di gioco” (Di venerdì 30 luglio 2021) A due giorni dalla Supercoppa di Francia contro il Lille, il tecnico del PSG Mauricio Pochettino è andato in conferenza stampa ed ha parlato così del nuovo acquisto Georginio Wijnaldum: “Georginio può giocare in tanti ruoli diversi, adattandosi a numerose situazioni di gioco. Parliamo di un centrocampista che sa essere aggressivo nel pressing”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) A due giorni dalla Supercoppa di Francia contro il Lille, il tecnico del PSG Mauricioè andato in conferenza stampa ed ha parlato così del nuovo acquisto Georginio: “Georginio puòindiversi, adattandosi adi. Parliamo di un centrocampista che sa essere aggressivo nel pressing”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

