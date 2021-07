Madame fa scoppiare una bufera su Twitter a causa di alcuni suoi commenti sugli uomini

(Di venerdì 30 luglio 2021) IdiNelle ultime ore suè scoppiata una polemica che ha mandato in tendenza. La? Alcune sue storie Instagram di ieri in cui ha dato un proprio pensiero. La cantante ha infatti scritto: Farò un elogio agliper ringraziarli della loro bellezza, della loro L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

buckysbambi : quando dissi che madame non mi piaceva proprio e stavo facendo scoppiare un flame... ma dopo cinque mesi sto avendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Madame scoppiare

Metropolitan Magazine

...e del Fondo Monetario Internazionale per difendere l'umanità da una pandemia che potrebbe... in attesa delle novità sull'inflazione Usa dei prossimi giorni, fa notiziaLagarde: la ......e del Fondo Monetario Internazionale per difendere l'umanità da una pandemia che potrebbe... in attesa delle novità sull'inflazione Usa dei prossimi giorni, fa notiziaLagarde: la ...La cantante Madame ha scritto alcuni commenti sugli uomini che hanno fatto scoppiare la polemica su Twitter. Vediamo che è successo.