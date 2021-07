Ma ora per Cartabia il Quirinale è più lontano (Di venerdì 30 luglio 2021) Partiamo dalla fine, perché le giornate fatali non finiscono mai. Senato, esterno notte, appena dopo l’approvazione della riforma sulla Giustizia, trionfo apparente dalla ministra Marta Cartabia. Esce Loredana De Petris, capogruppo di Sinistra italiana: “È inaudito, una roba del genere non si è mai vista. Chiedere di ritirare un emendamento votato, dicendo che lo chiede anche il Colle. Il Quirinale oggi se l’è giocato”. L’antefatto (dell’“inaudito”), per poi arrivare al destino della Guardasigilli, frettolosamente insignita da parecchi osservatori del titolo di predestinata al Colle più alto. Approvato in commissione un emendamento, a firma Gianluca ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Partiamo dalla fine, perché le giornate fatali non finiscono mai. Senato, esterno notte, appena dopo l’approvazione della riforma sulla Giustizia, trionfo apparente dalla ministra Marta. Esce Loredana De Petris, capogruppo di Sinistra italiana: “È inaudito, una roba del genere non si è mai vista. Chiedere di ritirare un emendamento votato, dicendo che lo chiede anche il Colle. Iloggi se l’è giocato”. L’antefatto (dell’“inaudito”), per poi arrivare al destino della Guardasigilli, frettolosamente insignita da parecchi osservatori del titolo di predestinata al Colle più alto. Approvato in commissione un emendamento, a firma Gianluca ...

ItaliaTeam_it : ALÉ ITALIA ALÉ! ???? Fiorettiste in semifinale a #Tokyo2020! Ora sfidiamo la Francia per la finale olimpica!… - romeoagresti : Anche oggi contatti tra la #Juve e l’entourage di #KaioJorge (con il quale l’accordo è totale). I bianconeri lavora… - Greenpeace_ITA : ??Oggi è la giornata internazionale della #tigre! Il 95% delle tigri è scomparso nell’ultimo secolo. Solo proteggend… - Sara26838135 : RT @JoeWolve: @Enrico_G_60 @Lawyer68Mauro @La_manina__ Non preoccuparti, vedrai che ora i processi finiranno alla svelta, pure se uno sarà… - san_Junnar0 : È ora di tornare cringe e cercare le pick up lines per chan -