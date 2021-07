LIVE Tiro con l’arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari in semifinale! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.35 An trova tre 10 e vince 30-28 il secondo set. 2-2 contro l’americana Brown. 8.51 Brown vince 29-28 il primo set con An. LIVEllo elevatissimo… 8.47 Ora subito la prima semifinale tra la coreana An, a questo punto grande favorita per l’oro, e l’americana Brown. 8.45 Lucilla Boari in semifinale affronterà alle 9.00 (o qualche minuto dopo) la russa Elena Osipova, che ai quarti si è sbarazzata con un netto 7-1 della sudcoreana Chaeyoung Kang. 8.42 Lucilla Boari vince la quarta volée per 29-27 e batte per 6-2 la cinese Wu! 9 Wu, 10 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.35 An trova tre 10 e vince 30-28 il secondo set. 2-2 contro l’americana Brown. 8.51 Brown vince 29-28 il primo set con An.llo elevatissimo… 8.47 Ora subito la prima semifinale tra la coreana An, a questo punto grande favorita per l’oro, e l’americana Brown. 8.45in semifinale affronterà alle 9.00 (o qualche minuto dopo) la russa Elena Osipova, che ai quarti si è sbarazzata con un netto 7-1 della sudcoreana Chaeyoung Kang. 8.42vince la quarta volée per 29-27 e batte per 6-2 la cinese Wu! 9 Wu, 10 ...

