LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Torna in vasca Gregorio Paltrinieri! Zazzeri in semifinale nei 50! Le staffette miste vogliono la finale (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FINALI DELLA NOTTE 12.21: Questi i semifinalisti dei 50 stile uomini: Dressel, Manaudou, Gkolomeev, Fratus, Bukhov, De Boer, Puts, Hayden, Zazzeri, Kolesnikov, Andrew, Morozov, Proud, Mestre, Grousset, Juraszek 12.20: Zazzeri IN semifinale! 21?86 terzo posto per l’azzurro! Dressel vince con 21?32, il francese Manaudou secondo in 21?65 12.18: La penultima batteria viene vinta dal greco Gkolomeev in 21?66, poi i russi Kolesnikov in 21?88, Morozov 21?92 12.16: Il brasiliano Fratus vince la ottava batteria in 21?67, secondo l’olandese ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FINALI DELLA NOTTE 12.21: Questi i semifinalisti dei 50 stile uomini: Dressel, Manaudou, Gkolomeev, Fratus, Bukhov, De Boer, Puts, Hayden,, Kolesnikov, Andrew, Morozov, Proud, Mestre, Grousset, Juraszek 12.20:IN! 21?86 terzo posto per l’azzurro! Dressel vince con 21?32, il francese Manaudou secondo in 21?65 12.18: La penultima batteria viene vinta dal greco Gkolomeev in 21?66, poi i russi Kolesnikov in 21?88, Morozov 21?92 12.16: Il brasiliano Fratus vince la ottava batteria in 21?67, secondo l’olandese ...

