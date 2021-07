Green pass, tamponi, Plf: le regole per viaggiare in Europa (dalla Grecia a Malta e Spagna) (Di venerdì 30 luglio 2021) Green pass, certificati vaccinali, documenti da compilare, tamponi e quarantene. La seconda estate di pandemia, con contagi in pericoloso aumento e i timori di una quarta ondata da contenere,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 luglio 2021), certificati vaccinali, documenti da compilare,e quarantene. La seconda estate di pandemia, con contagi in pericoloso aumento e i timori di una quarta ondata da contenere,...

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - Mariang47614228 : RT @Rinaldi_euro: Questo è il livello del sottogiornalismo italiano: presentare interrogazione alla Commissione per chiedere se il “green p… - donatellamarc15 : @ChiodiDonatella @MarcoRizzoPC Se sei contro il green pass , Cacciari sta a casa ! -