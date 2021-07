Green pass, ecco i requisiti di validità per certificati da altri Stati (Di venerdì 30 luglio 2021) Green pass, il ministero della Salute ha emanato una circolare che regola i requisiti che certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciati dagli Stati Terzi devono riportare affinché siano utilizzabili regolarmente sul territorio italiano. Una validità che – specifica il documento – “è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’Ue) emessa dallo Stato italiano”. Nella circolare viene specificato che i vaccini riconosciuti al fine del ‘pass’ sono solo i 4 finora autorizzati dall’Ema. In particolare le certificazioni vaccinali – si legge ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021), il ministero della Salute ha emanato una circolare che regola iche certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciati dagliTerzi devono riportare affinché siano utilizzabili regolarmente sul territorio italiano. Unache – specifica il documento – “è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’Ue) emessa dallo Stato italiano”. Nella circolare viene specificato che i vaccini riconosciuti al fine del ‘’ sono solo i 4 finora autorizzati dall’Ema. In particolare le certificazioni vaccinali – si legge ...

