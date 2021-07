Focolaio a Fondi, il campeggio resta in quarantena: mancano all’appello 350 persone (Di venerdì 30 luglio 2021) Pochi giorni fa, lo scorso 28 luglio, nel comune di Fondi è scoppiato un Focolaio di Coronavirus all’interno di una struttura ricettiva. L’attenzione, in provincia di Latina, per la variante Delta era già alta a causa di diversi cluster registrati dopo le partire dell’Italia. Ad oggi la variante d’importazione è ciò che temono tutte quelle città che scelte dagli italiani come mete per le proprie vacanze: Fondi fa parte di queste. Da una prima indagine erano risultati 9 i positivi nel campeggio: tra loro contagiati sia il personale che i turisti. In seguito però la Asl di Latina aveva disposto uno screening a tappeto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Pochi giorni fa, lo scorso 28 luglio, nel comune diè scoppiato undi Coronavirus all’interno di una struttura ricettiva. L’attenzione, in provincia di Latina, per la variante Delta era già alta a causa di diversi cluster registrati dopo le partire dell’Italia. Ad oggi la variante d’importazione è ciò che temono tutte quelle città che scelte dagli italiani come mete per le proprie vacanze:fa parte di queste. Da una prima indagine erano risultati 9 i positivi nel: tra loro contagiati sia il personale che i turisti. In seguito però la Asl di Latina aveva disposto uno screening a tappeto di ...

