Di Francisca, che accuse a Errigo e Cipressa! E Velasco: "Disgustosa" (Di venerdì 30 luglio 2021) Di Francisca affonda, Velasco para e risponde. La polemica riguarda le dichiarazioni al veleno dell'ex olimpionica di scherma, oro nel fioretto a Londra 2012, che ha attaccato il c.t. Andrea Cipressa ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Diaffonda,para e risponde. La polemica riguarda le dichiarazioni al veleno dell'ex olimpionica di scherma, oro nel fioretto a Londra 2012, che ha attaccato il c.t. Andrea Cipressa ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : DI FRANCISCA, CHE STOCCATE:IL CT CIPRESSA NON ALL'ALTEZZA. ERRIGO SOFFRE LE GARE IMPORTANTI.-VELASCO… - 80yeye80 : RT @GeorgeSpalluto: Velasco critica le dichiarazioni polemiche della Di Francisca su Errigo e Cipressa: 'Queste dichiarazioni sono disgusto… - il_laocoonte : @pat_chiarello ormai non si può commentare nulla che si diventa brutti e cattivi, meglio il nulla di Velasco, in ef… - pauldeb891 : @FedUpLys Ah sono riusciti a invitarla alla fine? Pensavo che la pubblicità al libro della Di Francisca (scritto co… - Bloomfeld81 : RT @Ilsuperbo89: Dovrebbero fare una fiction su Vezzali, Di Francisca, Errigo. Altro che pop corn. I picchi di share. Vorrei farli io i cas… -