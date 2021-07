"Dalle piazze no pass solo un mare di minchiate. Senza vaccino? Meno diritti". Parla Toti (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma. Il “dittatore della Liguria”, il “gerarca di Genova”. Giovanni Toti si è fatto dunque crescere i baffetti come la disegnano gli imbecilli no vax? “Dicono che sono un dittatore ma i veri dittatori sono loro. Non si vogliono vaccinare e spingono il paese verso la chiusura e verso nuove restrizioni. Hanno un’idea arbitraria della libertà. E’ una schiuma di scoppiati. Agitano complotti delle multinazionali farmaceutiche, ripetono frasi Senza giudizio. In mezzo c’è di tutto: anti 5g, terrapiattisti. Nessuno è contro le manifestazioni del pensiero, ma nelle piazze no vax, francamente, ho sentito solo un ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma. Il “dittatore della Liguria”, il “gerarca di Genova”. Giovannisi è fatto dunque crescere i baffetti come la disegnano gli imbecilli no vax? “Dicono che sono un dittatore ma i veri dittatori sono loro. Non si vogliono vaccinare e spingono il paese verso la chiusura e verso nuove restrizioni. Hanno un’idea arbitraria della libertà. E’ una schiuma di scoppiati. Agitano complotti delle multinazionali farmaceutiche, ripetono frasigiudizio. In mezzo c’è di tutto: anti 5g, terrapiattisti. Nessuno è contro le manifestazioni del pensiero, ma nelleno vax, francamente, ho sentitoun ...

Advertising

cursed_mat : RT @Orobriele: @marioadinolfi De Donno era un ultravaccinista. De Donno viene vittimizzato oggi dalle piazze che usano il suo richiamo per… - viaggrego : RT @viaggrego: Il #Palazzo “terrorizzato” dalle #Piazze in #Rivolta. #Lamorgese: “Le #proteste '#indignano’ e sono inaccettabili” https://t… - Orobriele : @marioadinolfi De Donno era un ultravaccinista. De Donno viene vittimizzato oggi dalle piazze che usano il suo ric… - pulmino_popi : riflettevo che ieri la7 ha mandato dirette dalle piazze del no vax no pass etc e c’era sta timida bandiera gialla c… - TironeDavi : @FreddySword @tatella3000 @Corriere Guarda io gioco a tamburello a muro faccio partite di 4 ore sull’asfalto dalle… -