Controllo dei Carabinieri, denunce e sequestro di coltelli (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Operazione a largo raggio dei Carabinieri nel quartiere Ponticelli, nell'ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli: in campo i militari della Compagnia Napoli Poggioreale insieme a quelli del Reggimento Campania. Sono state eseguite diverse perquisizioni, identificate 71 persone e controllati 47 veicoli. Durante il servizio, i militari hanno denunciato un parcheggiatore abusivo 62enne; un 37enne che non è stato trovato nel domicilio di espiazione della misura cautelare a cui è sottoposto; un cittadino incensurato per furto di energia elettrica e un 59enne perché trovato in possesso di un coltello a serramanico ...

