Come riciclare i tappi di sughero: ispirazioni geniali! (Di venerdì 30 luglio 2021) Come riciclare i tappi di sughero: approfondiamo insieme! Se la vostra abitudine è quella di buttare immediatamente, dopo aver stappato una bottiglia, il suo tappo di sughero, fermati subito! Questi tappi possono essere riciclati e riutilizzati per creare tantissimi lavoretti creativi, velocissimi da realizzare e semplici. Grazie alla sua versatilità, il sughero è ottimo per numerose creazioni, Come un portachiavi o un tappeto per l'ingresso della propria casa. Resistente e allo stesso tempo morbido all'interno, quindi facilmente tagliabile, non getterete ...

