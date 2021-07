Ciclista | offeso a Locorotondo per il colore della pelle Le scuse del sindaco che invita a denunciare formalmente

(Di venerdì 30 luglio 2021) Rajesh Nair vive e lavora a Cisternino. E, si pensi (come se fosse una discriminante fra esseri umani) è pure italiano Scrive Antonio Bufano,di: Ho appreso, nelle ultime ore, che Rajesh Nair, cittadino italiano, fotografo e, avrebbe subito un’aggressione verbale razzista nella nostrada parte di un automobilista e di alcuni suoi amici. Lo ha scritto egli stesso sui suoi canali social e, questa mattina, noto che anche la stampa locale ne sta parlando. Una cosa va detta subito e senza alcun indugio: come uomo, cittadino ed essere umano, prima ancora che come, ...

