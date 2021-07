Castel di Sangro, la squadra alloggerà a Rivisondoli: ecco come si sposteranno i calciatori (Di venerdì 30 luglio 2021) In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli. Rivisondoli sarà la località in cui alloggerà il gruppo squadra del Napoli durante il ritiro a Castel di Sangro. Il sindaco della stessa, ha risposto a quelle che potrebbero essere le difficoltà di spostamento e lasciato un messaggio di benvenuto ai tifosi azzurri. "Il ritiro ha portato un aumento dei turisti? Le strutture sono piene perché siamo nel clou della stagione estiva, è un onore ospitare il Napoli per il numero dei turisti che in tutto il mondo onorano la maglia azzurra. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Roberto Ciampaglia, sindaco disarà la località in cuiil gruppodel Napoli durante il ritiro adi. Il sindaco della stessa, ha risposto a quelle che potrebbero essere le difficoltà di spostamento e lasciato un messaggio di benvenuto ai tifosi azzurri. "Il ritiro ha portato un aumento dei turisti? Le strutture sono piene perché siamo nel clou della stagione estiva, è un onore ospitare il Napoli per il numero dei turisti che in tutto il mondo onorano la maglia azzurra. ...

